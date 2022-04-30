Hentbolda haftanın sonuçları...

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 19. haftası oynandı.

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Hentbolda haftanın sonuçları...
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30 Nisan 2022 01:35
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 19. haftası yapılan 5 maçla tamamlandı.

Ligde oynanan 5 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:

EGO Spor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 28-37

Tekirdağspor-Üsküdar Belediyespor: 28-30

Görele Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 27-39

Yalıkavakspor-Anadolu Üniversitesi: 30-19

Araç Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 29-43

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