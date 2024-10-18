Hentbolda haftanın programı belli oldu

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 8'inci, Kadınlar Süper Lig'e 6'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Hentbolda haftanın programı belli oldu
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18 Ekim 2024 13:23
Son güncelleme 18 Ekim 2024 13:24
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 8'inci, Kadınlar Süper Lig'e 6'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.

 Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

19 Ekim Cumartesi:

14.00 Güneysu-Beykoz Belediyespor (Güneysu)

20 Ekim Pazar:

15.00 Spor Toto-Konya Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Beşirli)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Rize Belediyespor (Porsuk)

22 Ekim Salı:

16.00 Beşiktaş-DEPSAŞ Enerji As (Süleyman Seba)

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Celal Atik)


Kadınlar Süper Lig

19 Ekim Cumartesi:

14.00 Kırşehir Belediyesispor-Anadolu Üniversitesi (Kırşehir)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Adasokağı (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

20 Ekim Pazar:

15.00 Armada Praxis Yalıkavak-Görele Belediyespor (Binnaz Karakaya)

16.00 Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

22 Ekim Salı:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Celal Atik)

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