Hentbolda haftanın programı belli oldu

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 8'inci, Kadınlar Süper Lig'e 6'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Güneysu-Beykoz Belediyespor (Güneysu)
20 Ekim Pazar:
15.00 Spor Toto-Konya Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Beşirli)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Rize Belediyespor (Porsuk)
22 Ekim Salı:
16.00 Beşiktaş-DEPSAŞ Enerji As (Süleyman Seba)
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Celal Atik)
Kadınlar Süper Lig
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Kırşehir Belediyesispor-Anadolu Üniversitesi (Kırşehir)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Adasokağı (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
20 Ekim Pazar:
15.00 Armada Praxis Yalıkavak-Görele Belediyespor (Binnaz Karakaya)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)
22 Ekim Salı:
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Celal Atik)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Güneysu-Beykoz Belediyespor (Güneysu)
20 Ekim Pazar:
15.00 Spor Toto-Konya Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Beşirli)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Rize Belediyespor (Porsuk)
22 Ekim Salı:
16.00 Beşiktaş-DEPSAŞ Enerji As (Süleyman Seba)
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Celal Atik)
Kadınlar Süper Lig
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Kırşehir Belediyesispor-Anadolu Üniversitesi (Kırşehir)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Adasokağı (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
20 Ekim Pazar:
15.00 Armada Praxis Yalıkavak-Görele Belediyespor (Binnaz Karakaya)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)
22 Ekim Salı:
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Celal Atik)