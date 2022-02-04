Hentbolda Haftanın Programı!

Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne 14'üncü, Kadınlar Süper Ligi'ne ise 13'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maçları şöyle:
Erkekler Süper Lig:
5 Şubat Cumartesi:
15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (Ankara THF)
6 Şubat Pazar:
14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu)
14.00 Hatayspor-Beykoz Belediyespor (Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor (Celal Atik)
17.00 Eskişehir Ormanspor-Tokat Gençlikspor (Porsuk)
Kadınlar Süper Lig:
5 Şubat Cumartesi:
14.00 Araç Belediyespor-Tekirdağspor (Araç)
14.30 Antalya Anadoluspor-Konyaaltı Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)
6 Şubat Pazar:
17.00 Yalıkavakspor-Görele Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-EGO Spor (GMK Atatürk)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maçları şöyle:
Erkekler Süper Lig:
5 Şubat Cumartesi:
15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (Ankara THF)
6 Şubat Pazar:
14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu)
14.00 Hatayspor-Beykoz Belediyespor (Antakya Çok Amaçlı Spor Salonu)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor (Celal Atik)
17.00 Eskişehir Ormanspor-Tokat Gençlikspor (Porsuk)
Kadınlar Süper Lig:
5 Şubat Cumartesi:
14.00 Araç Belediyespor-Tekirdağspor (Araç)
14.30 Antalya Anadoluspor-Konyaaltı Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)
6 Şubat Pazar:
17.00 Yalıkavakspor-Görele Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-EGO Spor (GMK Atatürk)