Hentbolda Haftanın programı!

Hentbol Erkekler Süper Lig'de dokuzuncu, Kadınlar Süper Lig'de de onuncu hafta karşılaşmaları oynanacak.
Kadınlar Süper Ligi'nde 10. haftadaki Antalya Anadolu-Tekirdağspor, Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor-EGO Spor maçları 2022 Ocak ayında oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Ligi
26 Kasım Cuma:
16.30 Tokat Gençlik-Köyceğiz Belediyespor (Ali Yücel)
27 Kasım Cumartesi:
15.00 Spor Toto-MYK Hentbol (THF)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor (Beşirli)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Üçevler)
17.00 Eskişehir Orman-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
8 Aralık Çarşamba
17.00 Beşiktaş-Mamak Belediyespor (Süleyman Seba)
Kadınlar Süper Lig
28 Kasım Pazar:
13.00 Araç Belediyespor-Yalıkavak (Araç)
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor (Porsuk)
Kadınlar Süper Ligi'nde 10. haftadaki Antalya Anadolu-Tekirdağspor, Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor-EGO Spor maçları 2022 Ocak ayında oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Ligi
26 Kasım Cuma:
16.30 Tokat Gençlik-Köyceğiz Belediyespor (Ali Yücel)
27 Kasım Cumartesi:
15.00 Spor Toto-MYK Hentbol (THF)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Antalyaspor (Beşirli)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Üçevler)
17.00 Eskişehir Orman-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
8 Aralık Çarşamba
17.00 Beşiktaş-Mamak Belediyespor (Süleyman Seba)
Kadınlar Süper Lig
28 Kasım Pazar:
13.00 Araç Belediyespor-Yalıkavak (Araç)
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor (Porsuk)