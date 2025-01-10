Hentbolda haftanın programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. hafta maçları 11 Ocak Cumartesi günü oynanacak 2 maçla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda haftanın programı
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10 Ocak 2025 13:26
 Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. hafta maçları 11 Ocak Cumartesi günü oynanacak 2 maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. haftanın maç programı şöyle:

11 Ocak Cumartesi:

16.00 Üsküdar Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

17.00 Anadolu Üniversitesi - Adasokağı (Porsuk)

12 Ocak Pazar:

14.00 Ortahisar Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Mehmet Akif Ersoy)

14.00 Kırşehir Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Kırşehir)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Görele Belediyespor (Üçevler)

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