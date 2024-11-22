Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
23 Kasım Cumartesi:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor (Üçevler)
16.00 Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (R. Şahin Koktürk)
24 Kasım Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)
25 Kasım Pazartesi:
14.00 DEPSAŞ Enerji As-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)
26 Kasım Salı:
14.00 Spor Toto-Güneysu (THF)
3 Aralık Salı:
17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Konya)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
23 Kasım Cumartesi:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor (Üçevler)
16.00 Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (R. Şahin Koktürk)
24 Kasım Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)
25 Kasım Pazartesi:
14.00 DEPSAŞ Enerji As-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)
26 Kasım Salı:
14.00 Spor Toto-Güneysu (THF)
3 Aralık Salı:
17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Konya)