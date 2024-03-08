Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 18'nci, Erkekler Süper Lig'e ise 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- Kadınlar Süper Lig
9 Mart Cumartesi:
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
10 Mart Pazar:
15.00 Konyaaltı Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Akdeniz Üniversitesi)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)
11 Mart Pazartesi:
17.00 Kastamonu Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Kastamonu)
13 Mart Çarşamba:
17.00 Armada Praxıs Yalıkavak-Aksaray Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu)
- Erkekler Süper Lig
9 Mart Cumartesi:
13.00 Rize Belediyespor - Beşiktaş Safi Çimento (Yenişehir)
14.00 Köyceğiz Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)
15.00 Beykoz Belediyespor - Nilüfer Belediyespro (Serdivan Spor Salonu)
10 Mart Pazar:
15.00 Spor Toto - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Bahçelievler Belediyespor (Celal Atik)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- Kadınlar Süper Lig
9 Mart Cumartesi:
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
10 Mart Pazar:
15.00 Konyaaltı Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Akdeniz Üniversitesi)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)
11 Mart Pazartesi:
17.00 Kastamonu Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Kastamonu)
13 Mart Çarşamba:
17.00 Armada Praxıs Yalıkavak-Aksaray Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu)
- Erkekler Süper Lig
9 Mart Cumartesi:
13.00 Rize Belediyespor - Beşiktaş Safi Çimento (Yenişehir)
14.00 Köyceğiz Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)
15.00 Beykoz Belediyespor - Nilüfer Belediyespro (Serdivan Spor Salonu)
10 Mart Pazar:
15.00 Spor Toto - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Bahçelievler Belediyespor (Celal Atik)
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