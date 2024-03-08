Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 18'nci, Erkekler Süper Lig'e ise 17. hafta maçlarıyla devam edilecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda haftanın programı
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08 Mart 2024 14:19
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 18'nci, Erkekler Süper Lig'e ise 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- Kadınlar Süper Lig

9 Mart Cumartesi:

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

10 Mart Pazar:

15.00 Konyaaltı Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Akdeniz Üniversitesi)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)

11 Mart Pazartesi:

17.00 Kastamonu Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Kastamonu)

13 Mart Çarşamba:

17.00 Armada Praxıs Yalıkavak-Aksaray Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu)

 

- Erkekler Süper Lig

9 Mart Cumartesi:

13.00 Rize Belediyespor - Beşiktaş Safi Çimento (Yenişehir)

14.00 Köyceğiz Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

15.00 Beykoz Belediyespor - Nilüfer Belediyespro (Serdivan Spor Salonu)

10 Mart Pazar:

15.00 Spor Toto - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Bahçelievler Belediyespor (Celal Atik)

 

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