Hentbolda haftanın programı

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları ve Erkekler Süper Lig'de 13. hafta maçları yapılacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final maç programı şöyle:



9 Şubat Cuma:



17.00 Armada Praxıs Yalıkavak - Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)



11 Şubat Pazar:



15.00 Üsküdar Belediyespor - Armada Praxıs Yalıkavak (Bodrum Binnaz Karakaya)



12 Şubat Pazartesi:



15.00 Aksaray Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Aksaray-2. Maç)



13 Şubat Salı:



15.00 Görele Belediyespor - Kastamonu Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk-2. Maç)



16.00 Yenimahalle Belediyespor - Konyaaltı Belediyespor (Görele-2. Maç)







Hentbol Erkekler Süper Lig'de haftanın programı ise şöyle:



10 Şubat Cumartesi:



15.00 Spor Toto - Bahçelievler Belediyespor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)



15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Beşirli)



11 Şubat Pazar:



17.00 Beykoz Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Maltepe Müzahir Sille)



12 Şubat Pazartesi:



13.00 Rize Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)



