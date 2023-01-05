Hentbolda haftanın programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta maçları oynanacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda haftanın programı
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05 Ocak 2023 16:37
Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maç programı şöyle:

7 Ocak Cumartesi:

15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa- Görele Belediyespor (Muratlı Atatürk)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Totemcard Adasokağı (GMK Atatürk)

11 Ocak Çarşamba:

16.00 Üsküdar Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Çamlıca)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)

17.00 Armada Praxis Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

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