Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maç programı şöyle:
7 Ocak Cumartesi:
15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa- Görele Belediyespor (Muratlı Atatürk)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Totemcard Adasokağı (GMK Atatürk)
11 Ocak Çarşamba:
16.00 Üsküdar Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Çamlıca)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)
17.00 Armada Praxis Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maç programı şöyle:
7 Ocak Cumartesi:
15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa- Görele Belediyespor (Muratlı Atatürk)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Totemcard Adasokağı (GMK Atatürk)
11 Ocak Çarşamba:
16.00 Üsküdar Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Çamlıca)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)
17.00 Armada Praxis Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
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