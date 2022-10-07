Hentbolda haftanın prgramı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla sürecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbolda haftanın prgramı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2022 15:15
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

9 Ekim Pazar:

14.00 Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor (Çamlıca)

15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş-Konyaaltı Belediyespor (Tekirdağ Atatürk)

10 Ekim Pazartesi:

18.00 Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

12 Ekim Çarşamba:

17.00 Yalıkavakspor-Anadolu Üniversitesi (Bodrum Binnaz Karakaya)

18.00 Kastamonu Belediyespor-Totemcard Adasokağı (Merkez)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ