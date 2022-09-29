Hentbolda haftanın prgramı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda haftanın prgramı
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29 Eylül 2022 14:02
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

29 Eylül Perşembe:

15.00 MKE Ankaragücü-Mihalıççık (THF)

1 Ekim Cumartesi:

14.00 Ümraniye Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Müzahir Sille)

15.00 Spor Toto-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (THF)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Beşirli)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Antakya)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)

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