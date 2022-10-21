Hentbolda haftanın heyecanı başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı bugün oynanacak Nilüfer Belediyespor - MKE Ankaragücü maçı ile başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda haftanın heyecanı başlıyor
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21 Ekim 2022 15:19
Hentbolda Erkekler Süper Ligi, 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

21 Ekim Cuma:

14.00 Nilüfer Belediyespor - MKE Ankaragücü (Üçevler Spor Tesisleri)

22 Ekim Cumartesi:

14.00 Mihalıççık - Ümraniye Belediyespor (Porsuk)

16.00 Beykoz Belediyespor - Spor Toto ( R. Şahin Köktürk)

17.00 Köyceğiz Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Serdivan)

24 Ekim Pazartesi:

17.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik - Hatay Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

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