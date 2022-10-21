Hentbolda haftanın heyecanı başlıyor

Hentbolda Erkekler Süper Ligi, 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
21 Ekim Cuma:
14.00 Nilüfer Belediyespor - MKE Ankaragücü (Üçevler Spor Tesisleri)
22 Ekim Cumartesi:
14.00 Mihalıççık - Ümraniye Belediyespor (Porsuk)
16.00 Beykoz Belediyespor - Spor Toto ( R. Şahin Köktürk)
17.00 Köyceğiz Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)
17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Serdivan)
24 Ekim Pazartesi:
17.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik - Hatay Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
21 Ekim Cuma:
14.00 Nilüfer Belediyespor - MKE Ankaragücü (Üçevler Spor Tesisleri)
22 Ekim Cumartesi:
14.00 Mihalıççık - Ümraniye Belediyespor (Porsuk)
16.00 Beykoz Belediyespor - Spor Toto ( R. Şahin Köktürk)
17.00 Köyceğiz Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)
17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Serdivan)
24 Ekim Pazartesi:
17.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik - Hatay Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
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