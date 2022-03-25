Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20 ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
26 Mart Cumartesi:
15.00 Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Recep. Şahin Köktürk)
27 Mart Pazar:
15.00 İzmir Belediyespor-Beşiktaş (Serdar Yereli)
16.00 Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
16.00 Mamak Belediyespor-Tokat Gençlik (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)
29 Mart Salı:
14.00 Hatayspor-Eskişehir Orman (TOKİ)
Kadınlar Süper Lig
25 Mart Cuma:
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)
26 Mart Cumartesi:
14.00 Tekirdağspor-Görele Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)
14.30 Konyaaltı Belediyespor-Araç Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor (Çamlıca)
17.00 EGO Spor-Kastamonu Belediyespor (THF)
27 Mart Pazar:
14.00 Antalya Anadoluspor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
26 Mart Cumartesi:
15.00 Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Recep. Şahin Köktürk)
27 Mart Pazar:
15.00 İzmir Belediyespor-Beşiktaş (Serdar Yereli)
16.00 Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
16.00 Mamak Belediyespor-Tokat Gençlik (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)
29 Mart Salı:
14.00 Hatayspor-Eskişehir Orman (TOKİ)
Kadınlar Süper Lig
25 Mart Cuma:
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)
26 Mart Cumartesi:
14.00 Tekirdağspor-Görele Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)
14.30 Konyaaltı Belediyespor-Araç Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor (Çamlıca)
17.00 EGO Spor-Kastamonu Belediyespor (THF)
27 Mart Pazar:
14.00 Antalya Anadoluspor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)