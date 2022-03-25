Hentbolda hafta başlıyor!

Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar Ligi ve Erkekler Ligi'nde haftanın programını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbolda hafta başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2022 11:04
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20 ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

26 Mart Cumartesi:

15.00 Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Recep. Şahin Köktürk)

27 Mart Pazar:

15.00 İzmir Belediyespor-Beşiktaş (Serdar Yereli)

16.00 Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

16.00 Mamak Belediyespor-Tokat Gençlik (Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi)

29 Mart Salı:

14.00 Hatayspor-Eskişehir Orman (TOKİ)

Kadınlar Süper Lig

25 Mart Cuma:

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)

26 Mart Cumartesi:

14.00 Tekirdağspor-Görele Belediyespor (Marmara Ereğlisi İlçe)

14.30 Konyaaltı Belediyespor-Araç Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor (Çamlıca)

17.00 EGO Spor-Kastamonu Belediyespor (THF)

27 Mart Pazar:

14.00 Antalya Anadoluspor-Yenimahalle Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.