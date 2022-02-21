Hentbolda hafta 4 maçla başladı!

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında 4 karşılaşma oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Hentbolda hafta 4 maçla başladı!
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21 Şubat 2022 00:20
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftası, 4 müsabakayla başladı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hatayspor-Tokat Gençlik: 43-30

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 32-34

Antalyaspor-Mamak Belediyespor: 34-32

Eskişehir Ormanspor-Beşiktaş: 15-22

Öte yandan Eskişehir Ormanspor-Beşiktaş maçına yaşanan taşkınlık nedeniyle yaklaşık bir saat ara verildi. Karşılaşma taraftarların salondan çıkarılmasının ardından tamamlandı.

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