Hentbolda Görele, Yenimahalle'yi yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in üçüncü haftasında Görele Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 30-29 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Görele, Yenimahalle'yi yendi
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25 Eylül 2022 19:00
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in üçüncü haftasında Görele Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 30-29 yendi.

Giresun temsilcisi, Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 15-11 önde tamamladı.

İkinci yarıda konuk ekip farkı kapamaya çalışsa da üstünlüğünü koruyan Görele Belediyespor, karşılaşmadan 30-29 galip ayrıldı.

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