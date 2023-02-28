Hentbolda genç milliler final grubuna yükseldi!

Yunanistan'da düzenlenen 16. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu 17 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası'nda Türkiye, grupta oynadığı üç maçı da kazanarak final grubuna yükseldi.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, B Grubu'nda yer alan milli takım bugün Romanya ile oynadığı maçta rakibini 32-24 yendi. Milliler dünkü ilk maçta Tunus'u 27-15, ikinci maçında ise Yunanistan'ı 19-17 mağlup etmişti.



Nafplio kentindeki organizasyonda Türkiye bugün üçüncü maçında Romanya ile karşılaştı. Maçtan 32-24 galip ayrılan milliler, grubu 14 puanla lider tamamladı.



Şampiyonada grup maçlarının yarın tamamlanmasının ardından, final grubu fikstürü belli olacak.









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