Hentbolda genç milliler final grubuna yükseldi!

Akdeniz Hentbol Konfederasyonu 17 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası'nda Türkiye, üç maçını da kazanarak final grubuna yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda genç milliler final grubuna yükseldi!
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28 Şubat 2023 16:28
Yunanistan'da düzenlenen 16. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu 17 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası'nda Türkiye, grupta oynadığı üç maçı da kazanarak final grubuna yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, B Grubu'nda yer alan milli takım bugün Romanya ile oynadığı maçta rakibini 32-24 yendi. Milliler dünkü ilk maçta Tunus'u 27-15, ikinci maçında ise Yunanistan'ı 19-17 mağlup etmişti.

Nafplio kentindeki organizasyonda Türkiye bugün üçüncü maçında Romanya ile karşılaştı. Maçtan 32-24 galip ayrılan milliler, grubu 14 puanla lider tamamladı.

Şampiyonada grup maçlarının yarın tamamlanmasının ardından, final grubu fikstürü belli olacak.

 

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