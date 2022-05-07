Hentbolda finalin adı belli oldu

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Yalıkavakspor'u 30-27 yenen Kastamonu Belediyesi GSK finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbolda finalin adı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2022 18:49
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Yalıkavakspor'u 30-27 yenen Kastamonu Belediyesi GSK finale yükseldi.

Ankara THF Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki ikinci yarı final maçında Kastamonu Belediyesi GSK ile Yalıkavakspor karşılaştı.

Müsabakayı Murat Çelik-Cengiz Ömer hakem ikilisi yönetti.

Çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 14-13 Yalıkavakspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı daha etkili bir oyun ortaya koyan Kastamonu Belediyesi GSK rakibini 30-27 mağlup ederek finale çıktı.

Kastamonu Belediyesi GSK, 8 Mayıs Pazar günü finalde Konyaaltı Belediyespor ile saat 15.00'te karşılaşacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ