Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası rövanş maçları oynanacak

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 24 Mart çarşamba günü çeyrek final rövanş maçları yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası rövanş maçları oynanacak
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23 Mart 2021 14:56
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 24 Mart çarşamba günü çeyrek final rövanş maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Erkekler Türkiye Kupası'nda yarın saat 17.00'de oynanacak maç programı şöyle:

Nilüfer Belelediyespor (29)-Spor Toto (31) (Üçevler)

Beşiktaş Aygaz (33)-Antalyaspor (28) (Süleyman Seba)

Göztepe (27)-Hatay Büyükşehir Belediyespor (30) (Serdar Yereli)

Not: İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Beykoz Belediyespor arasında oynanacak çeyrek final maçının ilk ayağı 4 Nisan Pazar, rövanşı ise 13 Nisan Salı günü yapılacak.



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