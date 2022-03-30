Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final zamanı

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları 31 Mart Perşembe günü yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın oynanacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:
15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (THF)
15.30 Beykoz Belediyespor-Antalyaspor (Recep Şahin Köktürk)
16.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Ormanspor (Celal Atik)
Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın oynanacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:
15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (THF)
15.30 Beykoz Belediyespor-Antalyaspor (Recep Şahin Köktürk)
16.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Ormanspor (Celal Atik)