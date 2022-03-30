Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final zamanı

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları 31 Mart Perşembe günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final zamanı
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30 Mart 2022 13:36
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçları 31 Mart Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın oynanacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

15.00 Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor (THF)

15.30 Beykoz Belediyespor-Antalyaspor (Recep Şahin Köktürk)

16.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Ormanspor (Celal Atik)

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