Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası finali heyecanı

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Aygaz ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası finali heyecanı
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28 Mayıs 2021 15:10
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası finalinde 29 Mayıs Cumartesi Beşiktaş Aygaz ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.30'da başlayacak. Hakem Kürşad Erdoğan ile İbrahim Özdeniz'in yöneteceği maç, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Final müsabakasını kazanan ekip 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası'nın sahibi olacak.

Beşiktaş Aygaz, Türkiye Kupası'nı 14 kez müzesine götürürken, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kupada henüz şampiyonluğu bulunmuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Türkiye Kupası'nda daha önce 2008-2009 ve 2009-2010 sezonunda finale kaldı ancak iki maçta da Beşiktaş'a kaybetti.

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