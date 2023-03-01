Hentbolda depremden etkilenen 3 kulübün liglerden çekilmesi onaylandı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, deprem nedeniyle Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Totemcard Adasokağı Spor Kulübü ve Oğuzeli Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübünün liglerden çekilme başvurularını onayladı.



Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu, deprem nedeniyle Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Totemcard Adasokağı Spor Kulübü ve Oğuzeli Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübünün liglerden çekilme başvurularını onayladı.



THF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı karar ile "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 11 ildeki takımların ligden çekilme usulünü belirlemiş ve 1 Mart'a kadar başvuru süresi vermişti.



Yapılan toplantıda deprem nedeniyle liglerden çekilme başvurusu yapan 3 kulübün başvurusunun onaylandığı belirtilerek, "THF Yönetim Kurulu, Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Erkekler Süper Lig), Totemcard Adasokağı Spor Kulübü (Kadınlar Süper Lig) ve Oğuzeli Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübünün (Kadınlar 1. Lig A Grubu) başvurularını kabul etti. Yönetim kurulu, bu kulüplerin 2022-2023 hentbol sezonunun ikinci devresinde oynadıkları müsabakaların oynanmamış sayılarak puanlama sisteminden çıkarılmasına; bu kulüplerin 2023-2024 hentbol sezonunda 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerdeki faaliyetlerinin devamına karar verdi." ifadeleri kullanıldı.





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