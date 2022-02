Hentbolda Costica Buceschi dönemi

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörlük görevine Romanyalı hentbol antrenörü Costica Buceschi getirildi.



Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yeni teknik kadrosu tanıtılarak, başantrenörlük görevine getirilen Costica Buceschi ve yardımcılarıyla mukavele imzalandı.



Başkan Uğur Kılıç, THF'nin 46. kuruluş yıl dönümünde hentbol için önemli isimleri milli takımın başına getirmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Milli takımlar hentbolumuzun her zaman vitrini olmuştur. Kadın Milli Takımımız da bizim en değerli markalarımızdan başında geliyor. Yönetim anlayışı olarak da her zaman kadınları ön planda tutan bir anlayışla hareket ediyoruz." dedi.



Kadın Hentbol Milli Takımı'nın çok değerli olduğunu vurgulayan Kılıç, "Törenimiz de çok özel bir güne denk geldi. Federasyonumuzun 46. yılını kutluyoruz. Federasyonumuzun kuruluşunda başta rahmetli Yaşar Sevim Hocamız olmak üzere, Türk hentboluna değer katan, emek veren herkese Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.



Hentbol ile tanışmış, oynamış herkesi tekrar hentbol camiası içine çağırdıklarını dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:



"Biz birlikte çok güçlü bir aileyiz, birlik olabilirsek güçlü olabiliriz, başarabiliriz. O yüzden hentbol kapılarını sonuna kadar sizlere açmış bekliyor. Tüm paydaşlarımızla, Türk hentbolunu layık olduğu seviyelere ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Kadın Milli Takımı'mız için önemli bir süreç başlıyor, 2 maç oynandı önümüzde çok önemli 4 maç var, özellikle 2 Mart'ta Kastamonu'da ve 6 Mart'ta deplasmanda İzlanda ile oynayacağımız maç çok önemli. Maç, maç bakmak zorundayız, İzlanda'da karşısında galip gelebilirsek, 20 Nisan'da Kastamonu'da Sırbistan ile karşılaşacağız bu maç bizim için hayati bir maç olacak. 23 Nisan'da İsveç ile deplasmanda Avrupa elemeleri maçı oynayacaklar. O maçı alabilirsek tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı hak etmiş olacağız."



- "Milli takım antrenörlerimizin tek işi milli takım olmalı"



Teknik ekibe inandığını ve güzendiğini ifade eden Kılıç, ''Yanında milli takımı yakından tanıyan yerli antrenör ekibimiz var, en son Kastamonu Belediyespor'da çalışan Sayın Costica Buceschi bizimle birlikte çalışacak, ekibin başında olacak. Kendisinin ülke hentbolunu ve hentbolcularını çok iyi tanıdığını biliyoruz. Biz onun tecrübesine ve hentbol bilgisine inanıyoruz, milli takımımızın her türlü bu gruplardan çıkabilmesi için yönetim kurulu olarak tüm desteği sağlamak için hazırız. Umarım hedeflediğimiz galibiyetleri alırız ve ülkemizin bayrağını Avrupa Şampiyonası finallerinde dalgalandırma onurunu yaşarız." ifadelerini kullandı.



Bir basın mensubunun milli takımda yabancı başantrenör ile çalışma nedenlerine ilişkin sorusu üzerine ise Kılıç, "Milli takımlarımızda çok uzun süredir kulüplü antrenörler görev yapmaktaydı, bu antrenörlerimize de sonsuz teşekkür ediyorum, büyük fedakarlıklarla çalıştılar. Milli takım antrenörlerimizin tek işi milli takım olmalı, tek konsantrasyonu o olmalı. Ülkemizdeki hentbolü en yakından tanıyan kariyerine inandığımız sayın hocamızla birlikte çalışmanın en doğru, en hızlı sonuç alabileceğimiz yön olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



- Buceschi: "Her seviyede rakiple mücadele edebilecek bir takım oluşturacağım"



Milli takımı çalıştıracağı için çok mutlu olduğunu ifade eden A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi de "Ekibimle birlikte, güçlü ve her seviyede rakiple mücadele edebilecek ve savaşacak bir takım oluşturacağım. Uzun vadede, hem fiziksel hem de teknik ve taktik olarak hazırlıklarımızı milli takımda oynamak isteyen oyuncularla birlikte yapacağım. Bir diğer hedefim de gelecekte milli takımların iskeletini oluşturacak genç ve yetenekli oyuncuları bularak, onların milli takım seviyesine yükselmelerini sağlamak olacak." diye konuştu.



Buceschi'nin yardımcı antrenörlüğüne getirilen Mehmet Serkan İnci ise "Buceschi ile çalışmaktan mutluyum. 2010 yılında Romanya Genç Milli Takımı'nı çalıştırdığında kendisi ile rakip olmuştuk. Amacımız tecrübelerimizi, enerjimizi ve heyecanımızı milli takımların başarısına adamak olacak. Bu doğrultuda iyi bir ekip olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Törene THF Başkan Vekili Kenan Gökmen, A Milli Kadın Hentbol Takımı kaleci antrenörü Erdal Kaynak, performans antrenörü İlker Kurtulmuş da katıldı.





