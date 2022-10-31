Hentbolda Beykoz Belediyespor, Avrupa'ya veda etti!

Hentbol Erkekler EHF Kupası 2. tur rövanş maçında Beykoz Belediyespor, İsveç'in Alingsas takımına 46-21 yenilerek elendi.
İsveç'in Alingsas şehri ve takımla aynı adı taşıyan spor salonunda yapılan maçın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 25-11 geride kapattı. İstanbul temsilcisi, ikinci yarıdaki mücadelesine rağmen sahadan 46-21 mağlup ayrıldı.
İkinci turun dün yapılan ilk maçını 32-28 kaybeden Beykoz Belediyespor, turnuvaya veda etti.
İsveç'in Alingsas şehri ve takımla aynı adı taşıyan spor salonunda yapılan maçın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 25-11 geride kapattı. İstanbul temsilcisi, ikinci yarıdaki mücadelesine rağmen sahadan 46-21 mağlup ayrıldı.
İkinci turun dün yapılan ilk maçını 32-28 kaybeden Beykoz Belediyespor, turnuvaya veda etti.
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