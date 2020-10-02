Hentbolda Beşiktaş Aygaz ile İzmir BB yenişemedi

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş Aygaz ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, 27-27 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Hentbolda Beşiktaş Aygaz ile İzmir BB yenişemedi
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02 Ekim 2020 19:47
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş Aygaz ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, 27-27 berabere kaldı.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İzmir Büyükşehir Belediyespor, 13-12 önde tamamladı. İkinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma, 27-27 beraberlikle tamamlandı.



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