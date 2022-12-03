Hentbolda Beşiktaş, Avrupa'da kayıp!

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik, deplasmanda Sırbistan'ın Dinamo Pancevo takımına 30-28 yenildi.
Streliste Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımın 20-17'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş Yurtbay Seramik, başa baş geçen mücadelenin ikinci yarısında öne geçmeyi başarsa da Dinamo Pancevo karşılaşmadan 30-28 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı, 10 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.
Streliste Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımın 20-17'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş Yurtbay Seramik, başa baş geçen mücadelenin ikinci yarısında öne geçmeyi başarsa da Dinamo Pancevo karşılaşmadan 30-28 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı, 10 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.
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