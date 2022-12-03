X

Hentbolda Beşiktaş, Avrupa'da kayıp!

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik, deplasmanda Sırbistan'ın Dinamo Pancevo takımına 30-28 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbolda Beşiktaş, Avrupa'da kayıp!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2022 23:45
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik, deplasmanda Sırbistan'ın Dinamo Pancevo takımına 30-28 yenildi.

Streliste Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi takımın 20-17'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş Yurtbay Seramik, başa baş geçen mücadelenin ikinci yarısında öne geçmeyi başarsa da Dinamo Pancevo karşılaşmadan 30-28 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı, 10 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ