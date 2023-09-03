Hentbolda Balkan şampiyonu belli oldu

Hentbol Erkekler SEHA Gazprom Ligi (Balkan Şampiyonlar Ligi) organizasyonu, Sakarya'da sona erdi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun final maçında Macaristan'dan Telekom Veszprem ile Belarus'tan BGK Meshkov Brest takımları karşı karşıya geldi.



İlk devreyi BGK Meshkov Brest'in 15-12 önde kapadığı maçı, Telekom Veszprem 32-31 kazanarak şampiyon oldu.



Üçüncülük maçında ise Sırbistan'dan RK Vojvodina ile Kuzey Makedonya'dan Eurofarm Pelister takımları karşılaştı. İlk devreyi 15-14 önde kapatan RK Vojvodina, parkeden 33-27 galip ayrıldı.



Maçların ardından takımlara ödüllerini, SEHA Gazprom Ligi Başkan Vekili Boris Sapozhnikov ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi ile diğer ilgililer verdi.



