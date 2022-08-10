Hentbolda Azerbaycan'ı 29-19 ile geçtik

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda B Grubu ikinci maçında Azerbaycan'ı 29-19 mağlup etti.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 11-9 önde tamamladı.
İkinci yarı farkı açan Türkiye, sahadan 29-19'luk galibiyetle ayrıldı.
İlk maçta İran'a 26-20 yenilen milli takım, ikinci maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Ay-yıldızlı ekip böylece grup maçlarını tamamladı. Yarı finale yükselecek takımlar 12 Ağustos Cuma günü İran ile Azerbaycan arasında oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 11-9 önde tamamladı.
İkinci yarı farkı açan Türkiye, sahadan 29-19'luk galibiyetle ayrıldı.
İlk maçta İran'a 26-20 yenilen milli takım, ikinci maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Ay-yıldızlı ekip böylece grup maçlarını tamamladı. Yarı finale yükselecek takımlar 12 Ağustos Cuma günü İran ile Azerbaycan arasında oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.
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