Hentbolda, 2 Türk kadın takımı Cumartesi günü Avrupa kupalarında çeyrek final ilk maçlarında mücadele edecek.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda yer alan Kastamonu Belediyespor, çeyrek final ilk maçında yarın TSİ 18.00'de Rumen ekibi HC Zalau ile deplasmanda karşılaşacak.
Karşılaşmanın rövanşı 11 Mart Pazar günü saat 17.00'de Kastamonu'da oynanacak.
- Challenge Kupası
Türkiye'nin Kadınlar Challenge Kupası'ndaki temsilcilerinden Ardeşen Gençlik ise çeyrek final ilk maçında, İsveç takımı Kristianstad'ı konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 17.00'de başlayacak.
İki takım arasındaki rövanş müsabakası ise 10 Mart Cumartesi günü İsveç'te oynanacak.
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Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda yer alan Kastamonu Belediyespor, çeyrek final ilk maçında yarın TSİ 18.00'de Rumen ekibi HC Zalau ile deplasmanda karşılaşacak.
Karşılaşmanın rövanşı 11 Mart Pazar günü saat 17.00'de Kastamonu'da oynanacak.
- Challenge Kupası
Türkiye'nin Kadınlar Challenge Kupası'ndaki temsilcilerinden Ardeşen Gençlik ise çeyrek final ilk maçında, İsveç takımı Kristianstad'ı konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 17.00'de başlayacak.
İki takım arasındaki rövanş müsabakası ise 10 Mart Cumartesi günü İsveç'te oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın