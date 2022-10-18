Hentbolda Avrupa Kupası kuraları çekildi

Avrupa hentbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu EHF Avrupa Kupası'nın kadınlarda 3. tur kuraları çekildi.



Kupadaki 3. tur eşleşmeleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki EHF Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belirlendi.



Turnuvada mücadele eden Türk ekiplerinden İzmir Büyükşehir Belediyespor, ADA de Sao Pedro do Sul (Portekiz), Ankara Yenimahalle Belediyespor, Hazena Kynzvart (Çekya), Antalya Konyaaltı Belediyespor ise HC Galychanka (Ukrayna) ile eşleşti.



İlk maçların 3-4 Aralık tarihlerinde, rövanşların ise bir hafta sonra yapılacağı turu geçen takımlar, son 16 etabına yükselecek.



