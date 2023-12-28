Hentbolda ara transfer dönemi 2 Ocak'ta başlıyor

2023-2024 Hentbol sezonunda ara transfer dönemi 2 Ocak Salı günü başlıyor.
Türkiye Hentbol Federasyonundan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 Hentbol sezonunda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig takımları için ara transfer dönemi, 2 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Ara transferler 31 Ocak 2024'te sona erecek." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 Hentbol sezonunda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig takımları için ara transfer dönemi, 2 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Ara transferler 31 Ocak 2024'te sona erecek." ifadeleri kullanıldı.
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