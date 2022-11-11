Hentbolda 8. haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Ligi'nde haftanın programı belli oldu.

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Hentbolda 8. haftanın programı
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11 Kasım 2022 14:46
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

12 Kasım Cumartesi:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor- Mihalıççık (Hatay)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor (Beşirli)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

17.00 MKE Ankaragücü-Spor Toto (THF)

17.00 Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Köyceğiz)

13 Kasım Pazar:

16.00 Nilüfer Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

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