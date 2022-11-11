Hentbolda 8. haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
12 Kasım Cumartesi:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor- Mihalıççık (Hatay)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor (Beşirli)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)
17.00 MKE Ankaragücü-Spor Toto (THF)
17.00 Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Köyceğiz)
13 Kasım Pazar:
16.00 Nilüfer Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
12 Kasım Cumartesi:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor- Mihalıççık (Hatay)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor (Beşirli)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)
17.00 MKE Ankaragücü-Spor Toto (THF)
17.00 Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik (Köyceğiz)
13 Kasım Pazar:
16.00 Nilüfer Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
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