Hentbolda 6. hafta tamamlandı!

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 6. hafta tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda 6. hafta tamamlandı!
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03 Kasım 2022 18:01
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası, 2 maçla tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Spor Toto, konuk ettiği Mihalıççık'ı 29-28 yenerken, Beykoz Belediyespor da deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 33-26 mağlup etti.

Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 38-23

MKE Ankaragücü-Ümraniye Belediyespor: 34-28

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 35-31

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik: 24-23

Spor Toto-Mihalıççık: 29-28

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 26-33

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