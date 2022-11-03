Hentbolda 6. hafta tamamlandı!

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftası, 2 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda Spor Toto, konuk ettiği Mihalıççık'ı 29-28 yenerken, Beykoz Belediyespor da deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 33-26 mağlup etti.
Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 38-23
MKE Ankaragücü-Ümraniye Belediyespor: 34-28
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 35-31
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik: 24-23
Spor Toto-Mihalıççık: 29-28
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 26-33
Ligde bugün oynanan maçlarda Spor Toto, konuk ettiği Mihalıççık'ı 29-28 yenerken, Beykoz Belediyespor da deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 33-26 mağlup etti.
Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 38-23
MKE Ankaragücü-Ümraniye Belediyespor: 34-28
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 35-31
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Yurtbay Seramik: 24-23
Spor Toto-Mihalıççık: 29-28
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 26-33