Hentbolda 5. hafta tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 5. hafta oynanan 6 maç ile tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbolda 5. hafta tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2022 23:03
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 5. haftası tamamlandı.

Ligin 5. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Nilüfer Belediyespor-MKE Ankaragücü: 28-31

Mihalıççık-Ümraniye Belediyespor: 39-32

Beykoz Belediyespor-Spor Toto: 34-31

Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 32-32

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 33-29

Beşiktaş Yurtbay Seramik-Hatay Büyükşehir Belediyesi: 27-30

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ