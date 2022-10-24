Hentbolda 5. hafta tamamlandı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 5. haftası tamamlandı.
Ligin 5. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediyespor-MKE Ankaragücü: 28-31
Mihalıççık-Ümraniye Belediyespor: 39-32
Beykoz Belediyespor-Spor Toto: 34-31
Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 32-32
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 33-29
Beşiktaş Yurtbay Seramik-Hatay Büyükşehir Belediyesi: 27-30
Ligin 5. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediyespor-MKE Ankaragücü: 28-31
Mihalıççık-Ümraniye Belediyespor: 39-32
Beykoz Belediyespor-Spor Toto: 34-31
Köyceğiz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 32-32
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 33-29
Beşiktaş Yurtbay Seramik-Hatay Büyükşehir Belediyesi: 27-30
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