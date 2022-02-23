Hentbolda 4. yenilgi

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda beşinci maçında Yunanistan'a 30-25 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda 4. yenilgi
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23 Şubat 2022 16:08
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda beşinci maçında Yunanistan'a 30-25 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada milli takım çekişmeli geçen maçta rakibine 30-25 mağlup oldu.

Milli takım 5 maç sonunda 1 galibiyet, 4 yenilgi alırken, Yunanistan ise ikinci karşılaşmasını da galip bitirdi.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki altıncı maçında bu akşam saat 18.30'da İtalya'yla karşılaşacak.

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