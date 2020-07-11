Hentbolda 2020-2021 sezonu liglerin başlama tarihleri belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Hentbolda 2020-2021 sezonu liglerin başlama tarihleri belli oldu
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11 Temmuz 2020 13:42
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2020-2021 sezonunda liglerin başlama tarihlerinin belirlendiğini duyurdu. 

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ile 1. Lig müsabakalarının planlanan başlangıç tarihleri, THF Teknik Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda şu şekilde oluştu:

- Erkekler Süper Lig: 26 Eylül

- Kadınlar Süper Lig: 27 Eylül

- Erkekler 1. Lig: 4 Ekim 

- Kadınlar 1. Lig: 3 Ekim

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşabilecek yeni duruma göre tarihlerin revize edilebileceği belirtildi. 



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