Hentbolda 2020-2021 sezonu için hazırlıklar tamamlandı

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2020-2021 sezonu liglerde uygulanacak bazı kararları açıkladı.



THF'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda, erkekler ve kadınlar süper liglerin 12'şer takımlı, erkekler 1. ligin 17 takımlı, kadınlar 1. ligin 16 takımlı, erkekler ve kadınlar 2. ligin 16'şar takımlı olması planlandı.



Kulüplerin 2020-2021 sezonu için katılım başvuru evraklarını, 17 Temmuz 2020 Cuma gününe kadar federasyona ulaştırmaları gerekiyor.



Süper Lig kulüplerinde yine geçtiğimiz sezondaki gibi yabancı oyuncu sayısı en fazla 8 sporcu olarak belirlenirken, 1. ve 2. liglerde ise takımlar en fazla 2 yabancı sporcuya kadrolarında yer verebilecek.



Süper Lig kulüpleri bu sezon uygulanacak kuralla birlikte 2004 doğumlu en fazla 3 sporcuyu maç kadrosuna alabilecek.



Ayrıca 2020-2021 sezonundan itibaren kadınlar deplasmanlı lig takımlarının teknik kadrosunun herhangi birinin 'kadın' olması zorunlu hale getirildi.



