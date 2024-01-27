Hentbolcu İlayda Durdu, milli formayı hedefliyor.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Aksaray Belediyespor'un genç oyuncusu İlayda Durdu, milli takımda forma giymeyi hedefliyor.



Memleketi Kayseri'de ortaokuldaki beden eğitimi öğretmenin tavsiyesiyle hentbola başlayan İlayda Durdu, 13 yaşında Aksaray Belediyespor Kulübü'ne transfer oldu.



Aksaray Spor Lisesi'nden 2020'de mezun olan İlayda, Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam ediyor.



Hayallerinden hiç vazgeçmiyor



İlayda Durdu, AA muhabirine, hentbol oynayabilmek için Aksaray'a geldiğini, hayatından memnun olduğunu söyledi.



Lise yıllarında yıldız ve genç milli takımlarda oynama hayali olduğunu ve bunu başardığını belirten 21 yaşındaki hentbolcu, şöyle konuştu:



"Aksaray Belediyespor ile Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde oynama hayalimi de gerçekleştirdim. Bu takımın bir parçası olduğum için mutlu hissediyorum. Takım olarak en büyük hedefimiz ligde kalmak ve inşallah önümüzdeki maçları kazanarak bunu başaracağız. İstediğimiz gibi gitmeyen birçok maçımız oldu. Şu an bir galibiyet alarak 2 puan kazandık, mutluyuz. Kazanabileceğimiz maçlar var, odaklanarak çalışıyoruz."



Tecrübe kazandıkça, bireysel hedeflerini yükseltti



İlayda Durdu, Türkiye Kupası'nda da tur atladıklarını, en iyi yere ulaşmak istediklerini ifade etti.



Tecrübe kazandıkça bireysel hedeflerinin de yükseldiğini vurgulayan İlayda, şunları kaydetti:



"İlk hedefim A Milli Takım'da forma giymek. Çünkü bu spora yıllarca emek verdim, milli formayı giymeyi hayal ediyorum. Hentbolu bırakmadan Avrupa'da da forma giymeyi çok isterim. Türkiye'de yaşayan bir kız çocuğu için hentbol çok büyük avantaj. Çünkü hentbol, voleybol veya futbol gibi revaçta bir spor değil. Hentbol branşında ilerlemek, milli takıma gitmek diğer sporlara kıyasla daha kolay."



Aksaray Belediyespor Başantrenörü Muhiddin Kılınç ise hem Aksaray'daki hem de çevre illerdeki genç kızları spor lisesi havuzuna dahil edip, yetiştirdiklerini söyledi.



İlayda'nın, A Milli Takım'da yer alabilecek potansiyele sahip oyunculardan birisi olduğunu belirten Kılınç, sporcularının başarılarıyla gurur duyduğunu ifade etti.



