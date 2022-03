Hentbol Türkiye Kupası'nda toplu sonuçlar!

Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu'nda 2, erkeklerde ise A, B ve C gruplarında 4 maç yapıldı.



Kadınlarda Kastamonu'daki Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



İzmir Gençlik Merkezi-Konyaaltı Belediyespor: 18-37



Araç Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 27-38



Erkekler



Erkeklerde alınan sonuçlar ise şu şekilde:



A Grubu (Tokat)



Nilüfer Belediyespor-Tokat Gençlik: 39-26



B Grubu (İstanbul)



İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor: 42-30



C Grubu (Sivas)



Beşiktaş-Sivas Gençlik: 37-19



Antalyaspor-Hatayspor: 34-30





İLGİLİ VİDEO