Hentbol Türkiye Kupası'nda toplu sonuçlar!

Hentbol Türkiye Kupası Kadınlarda C Grubu'nda 2, erkeklerde ise A, B ve C gruplarında 4 maç oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Hentbol Türkiye Kupası'nda toplu sonuçlar!
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11 Mart 2022 22:58
Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu'nda 2, erkeklerde ise A, B ve C gruplarında 4 maç yapıldı.

Kadınlarda Kastamonu'daki Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Gençlik Merkezi-Konyaaltı Belediyespor: 18-37

Araç Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 27-38

Erkekler

Erkeklerde alınan sonuçlar ise şu şekilde:

A Grubu (Tokat)

Nilüfer Belediyespor-Tokat Gençlik: 39-26

B Grubu (İstanbul)

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor: 42-30

C Grubu (Sivas)

Beşiktaş-Sivas Gençlik: 37-19

Antalyaspor-Hatayspor: 34-30

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