Hentbol süper liglerde 2023-2024 sezonun para ödülleri açıklandı

Hentbol Süper liglerde 2023-2024 sezonun para ödülleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol süper liglerde 2023-2024 sezonun para ödülleri açıklandı
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16 Haziran 2023 20:18
Hentbol Süper liglerde 2023-2024 sezonun para ödülleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunda kadınlar ve erkekler Süper Ligi maçları sonunda takımlara verilecek ödül miktarları belirlendi.

Buna göre liglerde şampiyon olacak takımlar 1 milyon lira para ödülü alacak. İkinciler 600, üçüncüler 450, dördüncüler 350, beşinciler 250, altıncılar 200, yedinciler 150 ve sekizinci ekipler de 100 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

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