Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-25 sezonu, Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Süper Lig'de yeni sezonda kadınlarda 10, erkeklerde 12 takım mücadele edecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ilk hafta maçlarının programı şöyle:
- Kadınlar Süper Lig
Cumartesi:
14.00 Kırşehir Belediyesispor-Yenimahalle Belediyespor
14.00 Ortahisar Belediyespor-Adasokağı
15.00 Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
1 Eylül Pazar:
17.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak
- Erkekler Süper Lig
Cumartesi:
17.00 Mihalıççık Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor
1 Eylül Pazar:
13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto
17.00 Güneysu-İzmir Büyükşehir Belediyespor
17.00 Depsaş Enerji As Hentbol-Nilüfer Belediyespor
4 Eylül Çarşamba:
17.00 Beşiktaş-Köyceğiz Belediyespor