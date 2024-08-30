Hentbol Süper Lig'de sezon başlıyor

Kadınlar ve Erkekler Hentbol Süper Lig'de 2024-25 sezonu Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Süper Lig'de sezon başlıyor
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30 Ağustos 2024 11:09
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 11:13

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-25 sezonu, Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Süper Lig'de yeni sezonda kadınlarda 10, erkeklerde 12 takım mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ilk hafta maçlarının programı şöyle:

- Kadınlar Süper Lig

Cumartesi:

14.00 Kırşehir Belediyesispor-Yenimahalle Belediyespor

14.00 Ortahisar Belediyespor-⁠Adasokağı

15.00 Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-⁠İzmir Büyükşehir Belediyespor

1 Eylül Pazar:

17.00 Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak

 

- Erkekler Süper Lig

Cumartesi:

17.00 ⁠Mihalıççık Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor

1 Eylül Pazar:

13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-⁠Spor Toto

17.00 Güneysu-İzmir Büyükşehir Belediyespor

17.00 Depsaş Enerji As Hentbol-⁠Nilüfer Belediyespor

4 Eylül Çarşamba:

17.00 ⁠Beşiktaş-⁠Köyceğiz Belediyespor

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