Hentbol Süper Kupas'nda tarih belli oldu!

Hentbolda Süper Kupa maçlarının tarih ve yerleri belli oldu.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Kastamonu Belediyespor ile HDI Sigorta Türkiye Kupası'nın sahibi Armada Praxis Yalıkavak arasındaki Süper Kupa karşılaşması, 6 Eylül Çarşamba günü Ankara THF Spor Kompleksi'nde oynanacak.



Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beykoz Belediyespor ile HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Safi Çimento'nun karşılaşacağı Süper Kupa müsabakası ise 27 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak. Erkekler Süper Kupa maçının salonu daha sonra duyurulacak.



