Hentbol Milli Takımı'nın rakibi Belçika

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde 1. Grup'taki 3. maçında çarşamba günü Belçika ile karşılaşacak.
Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
28. Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası, 11-29 Ocak 2023 tarihlerinde Polonya ve İsveç'te düzenlenecek.
Başantrenör Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Yunus Özmusul, Coşkun Göktepe, Alp Eren Pektaş, Can Çelebi, Yiğit Eröz, Uğur Erceylan (Spor Toto), Enis Harun Hacıoğlu, Yakup Yaşar Simsar, Genco İlanç, Emre Engin (Beşiktaş), Taner Günay (Eskişehir Ormanspor), Samet Kanberoğlu, Gürkan Soğukpınar, Alperen Arabacı, İlkan Keleşoğlu (Beykoz Belediyespor), Halil İbrahim Öztürk (Metalurg), Onur Ersin (Krcocks), Cemal Kütahya (CSU Suceava), Görkem Biçer (TV Grosswallstadt), Özgür Sarak (Krcocks), Enes Gümüşok, Atila Zaman (Bursa Nilüfer Belediyespor)
Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
28. Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası, 11-29 Ocak 2023 tarihlerinde Polonya ve İsveç'te düzenlenecek.
Başantrenör Okan Halay yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Yunus Özmusul, Coşkun Göktepe, Alp Eren Pektaş, Can Çelebi, Yiğit Eröz, Uğur Erceylan (Spor Toto), Enis Harun Hacıoğlu, Yakup Yaşar Simsar, Genco İlanç, Emre Engin (Beşiktaş), Taner Günay (Eskişehir Ormanspor), Samet Kanberoğlu, Gürkan Soğukpınar, Alperen Arabacı, İlkan Keleşoğlu (Beykoz Belediyespor), Halil İbrahim Öztürk (Metalurg), Onur Ersin (Krcocks), Cemal Kütahya (CSU Suceava), Görkem Biçer (TV Grosswallstadt), Özgür Sarak (Krcocks), Enes Gümüşok, Atila Zaman (Bursa Nilüfer Belediyespor)