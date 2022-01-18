Hentbol Milli Takımı'nın konuğu Güney Kıbrıs Rum Kesimi!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu ilk maçında Çarşamba günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Milli Takımı'nın konuğu Güney Kıbrıs Rum Kesimi!
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18 Ocak 2022 17:09
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu ilk maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20:00'de başlayacak. TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak mücadeleyi Sırp hakem çifti Marko Boricic ve Dejan Markovic yönetecek.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Cumartesi günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Eleftheria Spor Salonu'nda oynanacak.

Tur atlayan takım ikinci ön eleme gruplarında mücadele edecek.

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