Hentbol milli takımı iddialı; Hedef Dünya Şampiyonası

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda hafta sonu Büyük Britanya'yla oynayacakları iki maçı da kazanmak istediklerini söyledi.



2023 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda Türkiye ile Büyük Britanya arasında 5 Kasım ve 6 Kasım'da yapılacak maçlar öncesi Ankara THF Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Buceschi ve Büyük Britanya Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Paul Dempsey ile milli takım kaptanlarından Aslı İskit Çalışkan ve Büyük Britanya'nın kaptanı Marta Tubacka katıldı.



Milli takımın başantrenörü Buceschi, karşılaşmalar öncesi iki haftalık bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "İki maçı da kazanmak istiyoruz. Gençlere şans vereceğiz. Onları da iyi noktalara taşımak isrtiyoruz. Misafir takımla ilgili çok fazla bir bilgimiz yok. Genç bir takımları var. Doğru bildiğimiz yolda ilerlemek istiyoruz. Hedefimiz iki elemeyi de geçerek Dünya Şampiyonası'nda yer almak." değerlendirmesinde bulundu.



Büyük Britanya'yı geçmeleri durumunda ikinci turda daha zor bir rakiple karşılaşacaklarını vurgulayan Buceschi, "İkinci play-off turunda kurada şansımızın olması gerekir. Yeni başlayan Avrupa Şampiyonası'ndan gelecek takımlarla eşleşeceğiz. Üç aylık bir hazırlık dönemimiz olacak. Bu turu geçersek takımımızı sağlıklı tutup o tura da en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.



Takım kaptanlarından Aslı İskit Çalışkan da rakibi çok fazla tanımadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Önemli olan bizim nasıl oynayacağımız. Hafta sonu Ankara seyircisini yanımızda görmek istiyoruz. Hazırlık maçlarımızı kazandık. Büyük Britanya'yı iki maçta da yenmek istiyoruz. Yurt dışında oynadıktan sonra milli takıma gelmek daha değişik bir duygu. Rakibimizin de yurt dışında oynayan 6 oyuncusu var. Hocamızla çok iyi başarılara imza attık. İslami Dayanışma Oyunları'nda da altın madalya kazandık. Ev sahibi avantajıyla Büyük Britanya'yı yeneceğiz."



Rakibin bu maça özel prim uygulamasıyla çıkacağının sorulması üzerine Aslı, "Rakiple bizi kıyaslamıyorum. Onlarına primi teşvik edici olabilir. Bizim ülkemizde oyuncular zaten iyi kazanıyor. Biz zaten maddi olanağa sahibiz. Onlar profesyonelliğe pek sahip olmadıkları için prim uygulaması onlara normal olabilir." ifadelerini kullandı.



Dempsey: "Hentbolda gelişen bir ülke olarak daha iyi yerlere gelmek istiyoruz"



Büyük Britanya Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Paul Dempsey, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'ndan sonra ilk kez A takım seviyesinde bir resmi maça çıkacaklarını dile getirdi.



Son olarak 10 yıl önce olimpiyatlarda kadın hentbolunda yer aldıklarını belirten Dempsey, "2012 Londra'dan sonra ülkemizi ilk kez resmi bir maçta A takım seviyesinde temsil edeceğiz. Hırslıyız. Takımımızın yaş ortalaması 20. Genç ve sağlam bir takım kurduk. Türkiye de az zamanda iyi işler yaptı. Biz de hentbolda gelişen bir ülke olarak daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Bu maç için de oyuncularımıza özel prim verilecek." diyerek düşüncelerini aktardı.



Genç bir takım olarak tecrübe kazanmak istediklerini anlatan Dempsey, "Büyük Britanya'da hentbol mali nedenlerden dolayı sekteye uğradı. Devletten aldığımız fon kesildi. Ancak federasyonumuz büyük bir baskı oluşturarak tekrar bir program yaptı. Tekrar gelişim içindeyiz." diye konuştu.



Büyük Britanya'nın takım kaptanı Marta Tubacka ise genç bir takım olduklarını ve Türkiye'ye tecrübe kazanmaya geldiklerini kaydetti.



