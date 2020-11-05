Hentbol Milli Takımı, Hollanda'ya karşı kaybetti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Hollanda'ya 27-26 yenildi.
Türkiye, elemelerde gruptaki ilk maçında Almere kentinde Hollanda ile karşılaştı.
Almere Topsportcentrum'da oynanan maçı, İsveçli hakem ikilisi Rickard Canbro ve Jasmin Kliko yönetti.
Maçın ilk yarısını 14-10 önde tamamlayan Türkiye, ikinci devre üstünlüğünü koruyamadı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ve 36. dakikada beraberliği (16-16) yakalayan Hollanda, 56. dakikada farkı 3 sayıya çıkardı: 26-23.
Maçı bırakmayan milliler, bitime 1 dakika kala eşitliği yakaladı: 26-26. Son hücumda Hollanda'nın golüne engel olamayan Türkiye, rakibine 27-26 mağlup oldu.
Milli takım, grubundaki 2. maçında ise 8 Kasım Pazar günü Slovenya'yı Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda konuk edecek.
Türkiye, elemelerde gruptaki ilk maçında Almere kentinde Hollanda ile karşılaştı.
Almere Topsportcentrum'da oynanan maçı, İsveçli hakem ikilisi Rickard Canbro ve Jasmin Kliko yönetti.
Maçın ilk yarısını 14-10 önde tamamlayan Türkiye, ikinci devre üstünlüğünü koruyamadı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ve 36. dakikada beraberliği (16-16) yakalayan Hollanda, 56. dakikada farkı 3 sayıya çıkardı: 26-23.
Maçı bırakmayan milliler, bitime 1 dakika kala eşitliği yakaladı: 26-26. Son hücumda Hollanda'nın golüne engel olamayan Türkiye, rakibine 27-26 mağlup oldu.
Milli takım, grubundaki 2. maçında ise 8 Kasım Pazar günü Slovenya'yı Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda konuk edecek.