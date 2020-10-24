Hentbol liglerinde 5 maç Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de bazı sporcu ve antrenörlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını, bu nedenle bugün ve 25 Ekim'de oynanması planlanan 5 maçın ertelendiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Erkekler Süper Lig takımlarından Beykoz Belediyespor ve MYK Hentbol ile Beşiktaş Aygaz'ın sporcu ve teknik ekibine yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif sonuçların tespit edildiği bildirildi.
Bu nedenle bugün oynanması planlanan İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol ile Beykoz Belediyespor-Spor Toto ve Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz müsabakalarının ertelendiği belirtildi.
Ayrıca Beşikaş Aygaz'ın EHF Avrupa Ligi'nde 27 Ekim Salı günü oynayacağı Nexe Nasice maçının da ertelendiği kaydedildi.
- Kadınlarda 2 maç ertelendi
Kadınlar Süper Lig takımlarından Üsküdar Belediyespor ve Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübünde yapılan Kovid-19 testlerinde de sporcu ve antrenörlerde pozitif sonuçların tespit edildiği ifade edildi.
Bu nedenle yarın oynanması planlanan Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma müsabakalarının da ertelendiği aktarıldı.
Federasyon, testi pozitif çıkan sporcu ve antrenörlere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Erkekler Süper Lig takımlarından Beykoz Belediyespor ve MYK Hentbol ile Beşiktaş Aygaz'ın sporcu ve teknik ekibine yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif sonuçların tespit edildiği bildirildi.
Bu nedenle bugün oynanması planlanan İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol ile Beykoz Belediyespor-Spor Toto ve Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz müsabakalarının ertelendiği belirtildi.
Ayrıca Beşikaş Aygaz'ın EHF Avrupa Ligi'nde 27 Ekim Salı günü oynayacağı Nexe Nasice maçının da ertelendiği kaydedildi.
- Kadınlarda 2 maç ertelendi
Kadınlar Süper Lig takımlarından Üsküdar Belediyespor ve Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübünde yapılan Kovid-19 testlerinde de sporcu ve antrenörlerde pozitif sonuçların tespit edildiği ifade edildi.
Bu nedenle yarın oynanması planlanan Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma müsabakalarının da ertelendiği aktarıldı.
Federasyon, testi pozitif çıkan sporcu ve antrenörlere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.