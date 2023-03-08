Hentbol ligleri geri dönüyor

Hentbolda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen ligler 9, Kadınlar Süper Lig maçlarıyla yeniden başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta maçları yarın, 16. hafta karşılaşmaları ise 13 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Kadınlar Süper Lig'de 15. ve 16. haftanın maç programları şöyle
15. Hafta:
9 Mart Perşembe:
16.00 Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Atatürk Spor Kompleksi)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Konyaaltı Belediyespor (Porsuk)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Celal Atik)
16.00 Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Görele)
16. Hafta:
13 Mart Pazartesi:
14.00 Konyaaltı Belediyespor-Görele Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu)
15.00 Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Kastamonu Merkez)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Çamlıca)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta maçları yarın, 16. hafta karşılaşmaları ise 13 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Kadınlar Süper Lig'de 15. ve 16. haftanın maç programları şöyle
15. Hafta:
9 Mart Perşembe:
16.00 Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Atatürk Spor Kompleksi)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Konyaaltı Belediyespor (Porsuk)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Celal Atik)
16.00 Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Görele)
16. Hafta:
13 Mart Pazartesi:
14.00 Konyaaltı Belediyespor-Görele Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu)
15.00 Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Kastamonu Merkez)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa (Çamlıca)
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ