Hentbol Ligi'ne kar engeli

Türkiye Hentbol Federasyonu, ülke çapındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu oynanacak karşılaşmaları erteledi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Hentbol Ligi'ne kar engeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2022 12:00
Türkiye Hentbol Federasyonu, 12 Mart Cumartesi ve 13 Mart Pazar günü oynanacak kadın ve erkekler lig maçlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "2021-22 Hentbol Sezonu'nda 12 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak olan Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi, Erkekler 1. Ligi ve Erkekler 2. Ligi müsabakaları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi." denildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.