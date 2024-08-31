Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig sezonu başladı

Hentbol Süper Lig'in ilk haftasında kadınlarda 4, erkeklerde ise 1 maç yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig sezonu başladı
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31 Ağustos 2024 20:43
Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başladı.

Sezonun ilk haftasında bugün kadınlarda 4, erkeklerde ise 1 maç yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Kırşehir Belediyesispor-Yenimahalle Belediyespor: 28-31

Ortahisar Belediyespor-⁠Adasokağı: 29-33

Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 31-35

Bursa Büyükşehir Belediyespor-⁠İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35-29

Erkekler Süper Lig

⁠Mihalıççık Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 29-25

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