Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig sezonu başladı

Hentbol Kadınlar ve Erkekler Süper Lig'de 2024-2025 sezonu başladı.
Sezonun ilk haftasında bugün kadınlarda 4, erkeklerde ise 1 maç yapıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Kırşehir Belediyesispor-Yenimahalle Belediyespor: 28-31
Ortahisar Belediyespor-Adasokağı: 29-33
Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 31-35
Bursa Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35-29
Erkekler Süper Lig
Mihalıççık Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 29-25
Sezonun ilk haftasında bugün kadınlarda 4, erkeklerde ise 1 maç yapıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Kırşehir Belediyesispor-Yenimahalle Belediyespor: 28-31
Ortahisar Belediyespor-Adasokağı: 29-33
Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 31-35
Bursa Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 35-29
Erkekler Süper Lig
Mihalıççık Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 29-25
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