Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi belli olacak

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final heyecanı, 7-8 Mayıs'ta Ankara'da yaşanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Konyaaltı Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve Yalıkavak'ın katılacağı Dörtlü Final organizasyonu, Ankara THF Spor Salonu'nda yapılacak.
Yarı finalde 7 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor, saat 16.00'da ise Kastamonu Belediyespor-Yalıkavak maçları oynanacak.
Şampiyonun ve üçüncünün belirleneceği maçlar ise 8 Mayıs Pazar günü yapılacak. Üçüncülük maçı saat 13.00'te, final ise saat 15.00'te başlayacak.
Karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız kanalından canlı verilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Konyaaltı Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve Yalıkavak'ın katılacağı Dörtlü Final organizasyonu, Ankara THF Spor Salonu'nda yapılacak.
Yarı finalde 7 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor, saat 16.00'da ise Kastamonu Belediyespor-Yalıkavak maçları oynanacak.
Şampiyonun ve üçüncünün belirleneceği maçlar ise 8 Mayıs Pazar günü yapılacak. Üçüncülük maçı saat 13.00'te, final ise saat 15.00'te başlayacak.
Karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız kanalından canlı verilecek.
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