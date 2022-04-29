Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi belli olacak

Dörtlü Final organizasyonu, 7-8 Mayıs'ta Ankara THF Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi belli olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2022 15:38
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final heyecanı, 7-8 Mayıs'ta Ankara'da yaşanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Konyaaltı Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve Yalıkavak'ın katılacağı Dörtlü Final organizasyonu, Ankara THF Spor Salonu'nda yapılacak.

Yarı finalde 7 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor, saat 16.00'da ise Kastamonu Belediyespor-Yalıkavak maçları oynanacak.

Şampiyonun ve üçüncünün belirleneceği maçlar ise 8 Mayıs Pazar günü yapılacak. Üçüncülük maçı saat 13.00'te, final ise saat 15.00'te başlayacak.

Karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız kanalından canlı verilecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ